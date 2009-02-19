Модернизация интернет-магазина на Bitrix

Необходим специалист по модернизации, разработке, реализации и поддержке Интернет-магазина www.urait-book.ru на Bitrix!!!

Требования: Умение самостоятельно перевести задачу заказчика в техническое задание. Обязательны рекомендации Заказчиков.

Работа фри-ланс, оплата сдельная по задачам.

Фирмы не интересуют.

Посмотрите интернет-магазин и выходите к нам с конкретными предложениями: что считаете нужно делать???

Важно (!!!), что именнно ВЫ УМЕЕТЕ это делать :)