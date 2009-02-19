Баннерная таргетингова сетка по примеру banner.kiev.ua или bigbn.com.ua Задача: настройка показов по сайтам настройка показов по регионам настройка показов по времени настройка показов по дням создание профайлов и примеренние их к баннерам модерирование баннеров модерирование новых сайтов Интересуют готовые отлаженные системы
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