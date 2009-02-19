Раздел каталога и рейтингов ( работа со Smarty )

Суть проекта:

1. Есть сайт, на нем нет раздела каталога и рейтингов

2. Есть написанные мной классы, которые делают каталог и рейтинги; пример работы http://cutprice.ru/ Это работа именно нужных классов в чистом виде для проекта, их дорабатывать не нужно, с ними нужно будет сотрудничать в контроллере.

Нужно:

1. По имеющейся верстке и в соответствии с брифом создать шаблоны smarty для страниц раздела

2. Подключить их на сайте. Сайт работает с mod_rewrite, на каждую вирт.страницу приходится один контроллер (грубо говоря) и шаблон smarty. Под контроллером я называю просто обработчик конкретной страницы; они между собой подобны.

P.S.: сделать нужно четко, на результат; поэтому предпочтение отдается опыту