Простой проект создание скрипта

Мне нужен скрипт который будет импорировать данные с моих сайтов на другие тоже мои.

1. необходимо создать простенькую админку и сам скрипт собственно ТЗ ВЫШЛЮ пишите на мыло

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Наличие скайпа приветствуется, возможно постоянное сотрудничество пишите строго на мыло по возможности укажите аську и скай спасибо