Доработка простого скрипта

Есть платный скрипт каталога организаций и товаров http://vkaragande.info/. Его нужно доделать а именно:

1. Сделать ЧПУ.

2.Внедрить доску объявлений (скрипт есть) в движок и дизайн( чтобы последние объявления отображались на главной странице)

3.Доработать функцию такого плана: каждый зарегистрированный пользователь имеет право зарегистрировать фирму и разместить ее товары и услуги, то нужно чтобы эти товары можно было размещать по рубрикам и подрубрикам, и вывести отдельное меню в навигации: товары и услуги. Когда человек который зашел на сайт нажимает на ссылку товары и услуги у него должен появится список рубрик и подрубрик и соответственно товары, которые зарегистрированные пользователи размещали в них. И когда зарегистрированый пользователь добавляет товар или услугу то под ею должны автоматически добавлятся контакты организации от которой добавлен даный товар или услуга.

Интересует скольно нужно времени и сколько это будет стоить? В предложению прошу указывать сроки и стоимость.