Хак для DLE

Здравствуйте уважаемые!

Есть шаблон для DLE, сайт информационный, контент в виде каталога. Так вот нужно сделать так чтобы на определ. стат. странице выводился опред. код (например меню). Я не прошу создать модуль, а лишь просто прошу сказать мне как всё это сделать на примере и т.п. а так же как лучше чтобы ссылки меню подсвечивались если посититель на этой странице!

Говорите ценю и сроки! (WebMoney в рублях)

Думаю уже у кого нибудь есть такое!

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