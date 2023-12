Проверка доступности модулей сайта

Нужен класс на php5.

запросы в веб идут через php-curl

Суть:

1. На входе URL вида http://site.com/

Задача:

1. проверить список модулей установленных на сайте

Алгоритм работы:

1.запрашиваем http://site.com/modules/

если откртыт листинг получаем спискок модулей, фильтруем его (см. ниже) и сохраняем в таблицу листинг.

1.1 при сохранении листинга делаем фильтр: оставляем только список директорий и php-файлов

возвращаем листинг модулей в виде: "modul_name_1","modul_name2",...,"modul_name_N";

2. если листинг закрыт то ищем нужные модули по шаблону.

шаблон для поиска хранится в ini.txt

2.1 формат ini.txt

[modul_name_1]

check_url=any_dir/modul_check_file

check_needle='this string must be in check_file'

[/modul_name_1]

[modul_name_2]

check_url=any_other_dir/modul_check_file

check_needle='this string must be in check_file'

[/modul_name_2]

....

[modul_name_N]

check_url=dir/modul_check_file

check_needle='this string must be in check_file'

[/modul_name_N]

2.2 поиск модулей в соответствии с ini.txt

файл ini.txt считываем в массив и начинаем с ним работать

2.2.1 поочередно запрашиваем контент из URL.check_url (URL складывается из того что получили на входе и пути из check_url, например http://site.com/any_dir/modul_check_file)

-если файла нет (code!=200), переходим к другой секции

-если файл есть (сode=200), то проверяем на наличие в нем строки check_needle

-если строка не найдена - переходим к другой секции

-если строка найдена, то запоминаем что есть