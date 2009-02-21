Проверка доступности модулей сайта

В общем нужно сделать из джумлы сайт , с партнерской программой . Чтобы пользователи приводили клиентов , и получали процент от траты пользователя Пользователи мог выбрать заказ , и выбрать на какой срок хочет оплатить ...
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Нужен класс на php5.
запросы в веб идут через php-curl
Суть:
1. На входе URL вида http://site.com/
Задача:
1. проверить список модулей установленных на сайте
Алгоритм работы:
1.запрашиваем http://site.com/modules/
если откртыт листинг получаем спискок модулей, фильтруем его (см. ниже) и сохраняем в таблицу листинг.
1.1 при сохранении листинга делаем фильтр: оставляем только список директорий и php-файлов
возвращаем листинг модулей в виде: "modul_name_1","modul_name2",...,"modul_name_N";
2. если листинг закрыт то ищем нужные модули по шаблону.
шаблон для поиска хранится в ini.txt
2.1 формат ini.txt
[modul_name_1]
check_url=any_dir/modul_check_file
check_needle='this string must be in check_file'
[/modul_name_1]
[modul_name_2]
check_url=any_other_dir/modul_check_file
check_needle='this string must be in check_file'
[/modul_name_2]
....
[modul_name_N]
check_url=dir/modul_check_file
check_needle='this string must be in check_file'
[/modul_name_N]
2.2 поиск модулей в соответствии с ini.txt
файл ini.txt считываем в массив и начинаем с ним работать
2.2.1 поочередно запрашиваем контент из URL.check_url (URL складывается из того что получили на входе и пути из check_url, например http://site.com/any_dir/modul_check_file)
-если файла нет (code!=200), переходим к другой секции
-если файл есть (сode=200), то проверяем на наличие в нем строки check_needle
-если строка не найдена - переходим к другой секции
-если строка найдена, то запоминаем что есть
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