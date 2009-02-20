Flash банеры

Веб-программированиеЗавершен24 заявки295 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны красивые Флеш банеры для сайта знакомств.

Разные размеры.

Оставьте ссылку на портфолио флеш банеров и цены на 468х60.

Приватки в игнор.

15 лет назад
bigzur
Артем 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
15 лет назад
$40
2 дня
Великолепно. Менее чем за 24 часа получил то что хотел.
Приятно работать! Только положительные эмоции. 10+
  • Похожие заказы

  • Автоматизировать добавление ссылок в BUX скрипте!

    $20

    Имеется BUX. Адрес bux.smscy.ru Работает так: Есть список ссылок сайтов рекламодателей. Люди посещают эти сайты и получают за это кредиты. Эти кредиты они могут конвертировать в показы своего сайта. Необходимо автоматизировать данный процесс. Т.Е человек например набрал ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка простого скрипта

    Есть платный скрипт каталога организаций и товаров http://vkaragande.info/. Его нужно доделать а именно: 1. Сделать ЧПУ. 2.Внедрить доску объявлений (скрипт есть) в движок и дизайн( чтобы последние объявления отображались на главной странице) 3.Доработать функцию такого плана: каждый зарегистрированный ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменениь ТИТЛ для сайта на DataLife Engine

    В категории титл выглядит так (50 символов титла категории)+титл главной страницы, нужно сделать так чтобы в категории писался только титл категории и не 50 а 150 символов. т.е. убрать из титла категории титл главной

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Хак для DLE

    Здравствуйте уважаемые! Есть шаблон для DLE, сайт информационный, контент в виде каталога. Так вот нужно сделать так чтобы на определ. стат. странице выводился опред. код (например меню). Я не прошу создать модуль, а лишь просто прошу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Проверка доступности модулей сайта

    $50

    Нужен класс на php5. запросы в веб идут через php-curl Суть: 1. На входе URL вида http://site.com/ Задача: 1. проверить список модулей установленных на сайте Алгоритм работы: 1.запрашиваем http://site.com/modules/ если откртыт листинг получаем спискок модулей, фильтруем его (см. ниже) и сохраняем в таблицу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт с партнерской программой из джумлы

    В общем нужно сделать из джумлы сайт , с партнерской программой . Чтобы пользователи приводили клиентов , и получали процент от траты пользователя Пользователи мог выбрать заказ , и выбрать на какой срок хочет оплатить ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание модулей для typo3

    Ищу специалиста, имеющего большой опыт работы с typo3. Нужна разработка нескольких модулей и я сомневаюсь, что есть готовые аналоги. Подробноости в привате. Пожалуйста, скидывайте примеры своих работ на typo3

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка сайта

    Как вы заметили сайт направлен на продажу цифрового товара. необходимо сделать функцию: продажа простого товара, аукцион, привилегии по аттестату веб манеу и по желанию администратора, размещение банеров как отдельно по рубрикам так и комплексно +агентский ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Лёгкие халтурки PHP

    $250

    Мини проекты,халтурки - забить свободное время с пользой,в среднем от 1 до 7 дней: Знания:Регулярные выражения,mysql,парсинг данных,админки, Приветствуються:АЯКС,joomla. Требуются PHP программисты оплата от 20$ до 35$ в день. Работа не сложная,опыт,рейтинг не обязательны. Собираю базу программистов для себя в аське,на ...

    PHP
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад