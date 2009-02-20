Flash банеры

Имеется BUX. Адрес bux.smscy.ru Работает так: Есть список ссылок сайтов рекламодателей. Люди посещают эти сайты и получают за это кредиты. Эти кредиты они могут конвертировать в показы своего сайта. Необходимо автоматизировать данный процесс. Т.Е человек например набрал ...