Парсер для онлайн игры.

$10
Веб-программированиеЗакрыт16 заявок344 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать парсер для онлайн игры.

Игра тут: http://www.botva-online.ru

Логин: [email protected]

Пароль: pparse

Там есть кланы. http://www.botva-online.ru/top.php?t=2

Нужно, что скрипту можно было дать ссылку на клан такого вида: http://www.botva-online.ru/clan.php?id=9499

Он сам заходит в раздел воины: http://www.botva-online.ru/clan_members.php?id=9499

И получает _в виде переменных_:

про клан нужно получить: Имя клана, тег клана, рейтинг, уровень славы, воины, казна

про игроков все, что в табличках Способности и статистика

Т.е. мне нужен скрипт, который в цикле будет выводить все переменные. Без всякого дизайна.

Бюджет 300 рублей.

15 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Техническое задание на доработку интернет магазина

    $500

    Платформа: Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.10 + mods Срок: 21 день Условия: полный root доступ к хостингу, FTP, MySQL Бюджет: до 500 USD, предоплата 50% ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после демонстрации половины выполненного ТЗ на стороннем хостинге. Требования к исполнителю: адекватность, пунктуальность, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Генератор околоссылочного текста.

    $50

    Вообщем, для проекта topnem.ru требуется написать мини-сервис для онлайн генерации околоссылочного текста. Для тех кто не понял: Я например ввожу анкор - "домашний бизнес" ну и адрес сайта(для которого этот анкор будет ссылкой) На выходе получаем отчет: Чистые вхождения: Высокий ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модернизация работающего сайта.

    Необходим человек или команда. PHP, верстка, юзабилити. Недавно был переделан проект с учетом обьектного ориентирования, но не доделан в связи с нехваткой времени. Что надо доделать. 1. Добавить социальность. Обсуждения и комментарии пользователей. Система оценок товара. 2. SEO оптимизация. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка модуля DLE

    Разобраться с модулем DLE. Модуль " Альтернативного добавления новостей" При добавлении новости из формы, выдаёт : "Введен неверный код безопасности" Установлен на локалке. Движок DLE 7.3

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • JavaScript календарь

    Нужно написать клиентскую часть ( JavaScript + фреймворки ) и серверную часть ( PHP + MySql ) Функционал и внешний вид: http://www.backpackit.com/example_movies/overview.mov Срок - 2 мес. Укажите желаемую оплату.

    Javascript
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа с DLE

    Без лишнего: 1ый-модуль (магазин+корзина с поддержкой оплаты бонусами) Описание 1. добавление товара. 1.1по принципу дополнительного поля новости. (строчка/позиция/товар, она же переносится в корзину) (Добавляется в добавлении новости) | {category} | товар (Добавляется в добавлении новости) | цена (Добавляется в добавлении ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад