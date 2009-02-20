Необходимо написать парсер для онлайн игры.

Игра тут: http://www.botva-online.ru

Логин: [email protected]

Пароль: pparse

Там есть кланы. http://www.botva-online.ru/top.php?t=2

Нужно, что скрипту можно было дать ссылку на клан такого вида: http://www.botva-online.ru/clan.php?id=9499

Он сам заходит в раздел воины: http://www.botva-online.ru/clan_members.php?id=9499

И получает _в виде переменных_:

про клан нужно получить: Имя клана, тег клана, рейтинг, уровень славы, воины, казна

про игроков все, что в табличках Способности и статистика

Т.е. мне нужен скрипт, который в цикле будет выводить все переменные. Без всякого дизайна.

Бюджет 300 рублей.