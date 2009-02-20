Необходимо подправить JS-скрипт dtree для Jooomla, чтобы он не показывал часть загаловок меню "Shop" и еще 1 маленькая деталь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать парсер для онлайн игры.
Игра тут: http://www.botva-online.ru
Логин: [email protected]
Пароль: pparse
Там есть кланы. http://www.botva-online.ru/top.php?t=2
Нужно, что скрипту можно было дать ссылку на клан такого вида: http://www.botva-online.ru/clan.php?id=9499
Он сам заходит в раздел воины: http://www.botva-online.ru/clan_members.php?id=9499
И получает _в виде переменных_:
про клан нужно получить: Имя клана, тег клана, рейтинг, уровень славы, воины, казна
про игроков все, что в табличках Способности и статистика
Т.е. мне нужен скрипт, который в цикле будет выводить все переменные. Без всякого дизайна.
Бюджет 300 рублей.
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