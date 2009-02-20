Генератор околоссылочного текста.

Необходимо подправить JS-скрипт dtree для Jooomla, чтобы он не показывал часть загаловок меню "Shop" и еще 1 маленькая деталь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вообщем, для проекта topnem.ru
требуется написать мини-сервис для онлайн генерации околоссылочного текста.
Для тех кто не понял:
Я например ввожу анкор - "домашний бизнес" ну и адрес сайта(для которого этот анкор будет ссылкой)
На выходе получаем отчет:
Чистые вхождения:
Высокий доход от 100$ в день - домашний бизнес. Заработать 100$ в день дома.
Бизнес, рожденный для Успеха - домашний бизнес. Идеи драгоценны.
Только для сетевиков: домашний бизнес. Идеи бизнеса Сергея Абрамяна.
И т.д.
Разбавочные тексты:
Очень удобно. Бизнес план домашний детский сад. Смотри
Каталог! Новинки домашнего бизнеса! Только сейчас
Акция. 600 идей домашнего бизнеса! Информация
Подробно! Домашний рукодельный бизнес. Удобно
И т.д.
Возможно вы знаете как это реализовать лишь при помощи ПС или еще чего. Но если вдруг не знаете, как вариант, можно будет парсить seopult.ru(перед простановкой он дает нам списочек).
P.S. Оставляем цену(до 50$, желательно в районе 30$) и контакты, также ищу программиста к длительному сотрудничеству.
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