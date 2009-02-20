Работа для DLE Специалиста

Требуется переписать компонент с Joomla 1.0 под Joomla 1.5 Компонент сразу скажу сложный, подробности при переписке. Нужно сделать в короткие сроки, желательно 7-10 дней (хотя бы бета-версию за это время). Так же нужно будет добавить ряд новых функций ...