Запретить загрузку страницы во фрейме

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки161 просмотр
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Требуется запретить загрузку страницы во фрейме - добавить на неё соответствующий код, чтобы в случае, если эта страница использовалась бы в конструкции , она бы не отображалась.

15 лет назад
tri777ki
Игорь 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Alternator
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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