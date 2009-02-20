Модуль для сайта спортсменов

Имеем бесплатное приложение для тестирования, на его основе необходимо создать полнофункциональный сайт. http://avelife.ru/products/testgold/tests.htm#testpack1 тут можно загрузить приложение. Предложения без сроков и цены рассматриваться не будут Оплата безопасной сделкой в переписку не вступаю, выбор на основе 1) портфолио, 2) срок, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать модуль сайта с рейтингами спортсменов.
Модуль предназначен только для Профессионального бокса.
Внешний вид будет таким же, как в остальных рейтингах сайта. То есть можно взять за основу существующий и переделать.
Как будет работать рейтинг?
- Админ добавляет через админку боксёров (вводит некоторые данные).
- Скрипт граббит некоторую информацию с сайта www.boxrec.com (смотреть ниже).
- После этого скрипт видит кто на каком месте стоит в мировом рейтинге и уже сам их сортирует. То есть если КЛИЧКО стоит на 3 месте и Майк Тайсаон на 15 месте, то на сайте это будет выглядеть следующим образом :
1. Килчко
2. Майк Тайсон
Какая инфо. будет граббиться с сайта?
На главной странице :
- рекорд боёв (20 (КО) + 2 (1 КО) + 0)
На странице спортсмена :
- позиция в мировом рейтинге
- рекорд
- информация о соперниках
Для начала посмотрите сайт : www.kavkazsport.com, потом картинки из приложения, и сайт откуда граббится инфо www.boxrec.com
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Пишите свои цены, можете так-же предложить другой способ работы скрипта.
(космические цены не предлагать).
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