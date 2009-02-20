Модуль для сайта спортсменов

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Нужно реализовать модуль сайта с рейтингами спортсменов.

Модуль предназначен только для Профессионального бокса.

Внешний вид будет таким же, как в остальных рейтингах сайта. То есть можно взять за основу существующий и переделать.

Как будет работать рейтинг?

- Админ добавляет через админку боксёров (вводит некоторые данные).

- Скрипт граббит некоторую информацию с сайта www.boxrec.com (смотреть ниже).

- После этого скрипт видит кто на каком месте стоит в мировом рейтинге и уже сам их сортирует. То есть если КЛИЧКО стоит на 3 месте и Майк Тайсаон на 15 месте, то на сайте это будет выглядеть следующим образом :

1. Килчко

2. Майк Тайсон

Какая инфо. будет граббиться с сайта?

На главной странице :

- рекорд боёв (20 (КО) + 2 (1 КО) + 0)

На странице спортсмена :

- позиция в мировом рейтинге

- рекорд

- информация о соперниках

Для начала посмотрите сайт : www.kavkazsport.com, потом картинки из приложения, и сайт откуда граббится инфо www.boxrec.com

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Пишите свои цены, можете так-же предложить другой способ работы скрипта.

(космические цены не предлагать).

15 лет назад
rustam
Гость 
NaN летБельгия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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