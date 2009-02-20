Интерактивный проект

Имеем бесплатное приложение для тестирования, на его основе необходимо создать полнофункциональный сайт. http://avelife.ru/products/testgold/tests.htm#testpack1 тут можно загрузить приложение. Предложения без сроков и цены рассматриваться не будут Оплата безопасной сделкой в переписку не вступаю, выбор на основе 1) портфолио, 2) срок, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу партнера-программиста для осуществления своего проекта.
Есть идея нового интерактивного сервиса. Нужен программист, который сможет этот идею реализовать.
Нужно:
1) Кабинет пользователя, где он создает свои проекты (неограниченно)
2) Список проектов всех пользователей, с поиском, которые может посмотреть любой желающий и оставить отзыв и внести некоторые изменеия в проект.
3) Сам проект - картинка, флешка или просто страница, работающая по принципу тамагочи. Приблизительно так: Пользователь составляет букет и ставит его в вазу, на следующий день он должен вернуться и сменить воду, иначе на третий день часть цветов завянет, на 4 завянут все. Если воду вовремя менять, букет завянет через 10 дней. Гости могут помочь сменить воду, или сломать цветок. Возле букета должна быть открытка, надпись на которую вводится пользователем при создании проекта.
Должна быть возможность "покупать" воду, консерванты и цветы для букета.
Графику предоставлю.
4) Реализовано все должно быть примитивно просто, можно с некоторой условностью. Можно без БД.
Мое видение такое: Пользователь "тыком" задает переменные, они сохраняются в БД или в файл. В зависимости от этих переменных выодится та или иная картинка. Координаты картинки подбираются так, чтоб цветы не перекрывались.
Жду ваших предложений - язык, способ реализации, цены, возможность отложенной оплаты (после запуска сайта).
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