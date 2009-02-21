Антивирусный web-сервис

$500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок502 просмотра
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Здравствуйте,

Концепт необходимой мне программы описан в статье http://www.xakep.ru/magazine/xa/113/026/1.asp, но не таких масштабов, а для приватного использования. Для облегчения работы я решил использовать только антивирусы имеющие консольные версии. В законченный продукт должны быть включены все бесплатные антивирусы имеющиеся в списке сервиса virustotaю Насколько я узнал из статьи, virustotal использует именно консольные версии АВ. Также в продукт должны быть включены и два платных антивируса Kaspersky и NOD32, лицензии к которым у меня имеются. Программа должна быть написанна так, чтобы была возможность ее запуска практически на любом хостинге, без установки какого-либо дополнительного ПО, модулей или библиотек. В обязательном порядке должны присутсвовать функции автоматического обновления все антивирусных баз, авторизация по логину и паролю при входе, вывод всей информации о файле, как в "Additional information" у virustotal, скрипт инсталяции на хостинг/сервер, который также должен проверять конфигурацию ПО, вэб-интерфейс без графических элементов, только html и css. Шаблон интерфейса в psd формате предоставлю после заключения договора. Пожалуйста, в обязательном порядке указывайте сроки и цену, за которую вы готовы выполнить работу, без этого предложение рассматриваться не будет. Сделка только через СБС.

Повторяю проект, т.к выбранный исполнитель отказался выполнять обязательства, сославшись на занятость в другом проекте...

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