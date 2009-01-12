Имеем бесплатное приложение для тестирования, на его основе необходимо создать полнофункциональный сайт. http://avelife.ru/products/testgold/tests.htm#testpack1 тут можно загрузить приложение. Предложения без сроков и цены рассматриваться не будут Оплата безопасной сделкой в переписку не вступаю, выбор на основе 1) портфолио, 2) срок, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется каталог статей, вот он недоработанный:
http://demo.nicecode.org/sciarts/
Собственно нужно разработать админку и сортировку (сортировка комбобокс слева).
Админ часть:
1. Управление пользователями | - как обычно список по алфавиту, поиск, Сбросить пароль, Добавить-Удалить.
2. Управление администраторами | - здесь кроме вышеописанного необходимо ограничение доступа к разделам. Юзеру кабинет не нужен - статьи присылают мне, я размещаю раз и навсегда.
3. Управление разделами | добавить - удалить - переименовать. Всего три уровня - Первый статичный, второй 22-25позиций в комбобоксе, - а третий база статей.
4. Новые статьи | - мне высылают, статья попадает в этот раздел, ссылка - открыть папку содержащую обект, ссылка - проверка на вирусы NOD32, и далее я размещаю в каталоге. Здесь прописать возможность из нескольких разделов каталога ссылаться на одну статью (т.е. возм. размещать в неск подразделах).
Тут же возможность разместить выпадающий комментарий к статье, вот так http://www.allmedia.ru/
И генерация уникального номера:
© Copyright: ссылка на Логин, 12.01.2009
Свидетельство о публикации №1811105040 (просто порядковый номер регистрации)
5. Управление текстовыми блоками | - это перед статьёй правила их добавления. Один раз прописываются для всех статей Главным админом. И здесь же вставка рекламных блоков.
И мелочь:
Ссылка "Добавить статью" должна быть видна изначально, однако вместо перехода к добавлению, ведёт к регистрации, если юзер не зарегистрирован или не вошёл.
Остальное готово, даже часть админки где то 20%. Сортировка не готова 0%
Бюджет:
Программист первый запросил 6000р. за всё. Сколько стоят его недоделки оцените думаю 3000-4000т.р.
Это каталог для сайта технической тематики.
После запуска каталога, потребуются вторая часть проекта - два кабинета со скриптами (мои статьи, похожие статьи, мои гости, близкие вам заявки, личные обращения, облако тегов, приглашения на конференции, запрос рецензии, голосование, новости, онлайн-калькуляторы).
Приоритет заявки автору каталога.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $15
Есть голая доска объявлений под управлением JockerBoard и файл с деревом рубрик. Нужно написать скрипт и импортировать рубрики в доску.Завершен15 лет назад
Нужно создать граббер которий выкачивает с сайта с членским доступом заголовки, ссылки и описание. Для экспорта в MySQL. Требуется обход защиты от ботовВеб-программирование20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Грабинг контента с 2х сайтов подробности только в личке и с теми кто писал подобные плагины PS жду ваши предложения только с примерами!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется запретить загрузку страницы во фрейме - добавить на неё соответствующий код, чтобы в случае, если эта страница использовалась бы в конструкции , она бы не отображалась.Закрыт15 лет назад
Нужно реализовать модуль сайта с рейтингами спортсменов. Модуль предназначен только для Профессионального бокса. Внешний вид будет таким же, как в остальных рейтингах сайта. То есть можно взять за основу существующий и переделать. Как будет работать рейтинг? - Админ добавляет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Ищу партнера-программиста для осуществления своего проекта. Есть идея нового интерактивного сервиса. Нужен программист, который сможет этот идею реализовать. Нужно: 1) Кабинет пользователя, где он создает свои проекты (неограниченно) 2) Список проектов всех пользователей, с поиском, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется сделать небольшой саппорт для пользователей, причем в нормальном дизайне, простом но радующем глаз, простом и доступном т.к. это внутренний и закрытый саппорт. Вход по логину и паролю, далее отображается: -позиции в поиске (в данном пункте меню идет ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Эта работка для грамотного php/java/mysql программиста. Нужно заменить одну функцию (в данном случае pop-up) тизерами (блок с картинкой слева и ссылкой-названием справа). Всё задание описано в прикреплённом ниже файле. Срок: 1-2 дня. Оплата договорная. Аська 541-986.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Скрипт представляет собой ленту кинофильмов. В Opera отображается корректно. Необходимо подправить для корректного отображения в IE и FF.Завершен15 лет назад