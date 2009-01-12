Каталог статей.

$250
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок212 просмотров
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Требуется каталог статей, вот он недоработанный:

http://demo.nicecode.org/sciarts/

Собственно нужно разработать админку и сортировку (сортировка комбобокс слева).

Админ часть:

1. Управление пользователями | - как обычно список по алфавиту, поиск, Сбросить пароль, Добавить-Удалить.

2. Управление администраторами | - здесь кроме вышеописанного необходимо ограничение доступа к разделам. Юзеру кабинет не нужен - статьи присылают мне, я размещаю раз и навсегда.

3. Управление разделами | добавить - удалить - переименовать. Всего три уровня - Первый статичный, второй 22-25позиций в комбобоксе, - а третий база статей.

4. Новые статьи | - мне высылают, статья попадает в этот раздел, ссылка - открыть папку содержащую обект, ссылка - проверка на вирусы NOD32, и далее я размещаю в каталоге. Здесь прописать возможность из нескольких разделов каталога ссылаться на одну статью (т.е. возм. размещать в неск подразделах).

Тут же возможность разместить выпадающий комментарий к статье, вот так http://www.allmedia.ru/

И генерация уникального номера:

© Copyright: ссылка на Логин, 12.01.2009

Свидетельство о публикации №1811105040 (просто порядковый номер регистрации)

5. Управление текстовыми блоками | - это перед статьёй правила их добавления. Один раз прописываются для всех статей Главным админом. И здесь же вставка рекламных блоков.

И мелочь:

Ссылка "Добавить статью" должна быть видна изначально, однако вместо перехода к добавлению, ведёт к регистрации, если юзер не зарегистрирован или не вошёл.

Остальное готово, даже часть админки где то 20%. Сортировка не готова 0%

Бюджет:

Программист первый запросил 6000р. за всё. Сколько стоят его недоделки оцените думаю 3000-4000т.р.

Это каталог для сайта технической тематики.

После запуска каталога, потребуются вторая часть проекта - два кабинета со скриптами (мои статьи, похожие статьи, мои гости, близкие вам заявки, личные обращения, облако тегов, приглашения на конференции, запрос рецензии, голосование, новости, онлайн-калькуляторы).

Приоритет заявки автору каталога.

15 лет назад
vitalill
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
trader2
36 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$200
3 дня
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