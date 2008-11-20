Нужно добавить небольшой вид рекламы в скрипт системы. Работа на 1-2 дня, т.к. очень нетрудная, многое уже готово. Оплата: до 30MZ, в зависимости от времени выполнения. Полное т.з дам в аське. Писать только на icq 571-02-05! Языки: ...
- $30Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужно сделать лендинг на подобии odnotrahniki.com. Придумать конструкцию общения и т.п. + помимо дизайна (он должен быть похож, но не точная копия) нужно сделать точно такой же второй лендинг, но с похожей графикой и устройством ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется модернизировать скрипт системы. Вся модификация почти готова, вам останется привязать пару функций. Оплата - до 50$ т.к. всё основное готово. Всё зависит от времени и качества выполнения.. PHP+MYsql+ немножко Java Суть: добавка нового вида рекламы в скрипт, ...Завершен14 лет назад
- $50
Требуется добавить новый вид рекламы. Предоставлю все исходники + готовые коды нового вида рекламы, просто нужно всё объеденить и связать. PHP+MYsql+JAVAscript Цена зависит от количества времени - 1 день = 50$ от 2 дней = 30$. Для полного ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно переделать скрипт одной партнёрской системы, заменив один вид рекламы другим. Задание несложное, думаю 1-3 дня максимум. Лучше вообще 1-2 дня. Оплата: 30$ Предоставлю даже аналог работающего скрипта похожего вида рекламы, нужно только его внедрить. Писать только на ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Задание касается тизерной сети. Оно описано в прикреплённом файле ниже. Выши сроки. Оплата ~50$. Если вы не согласны с ценой и т.д. - всё обсудим :) Писать только на icq 571-02-05, предложения можно делать и сюда... ...Завершен15 лет назад
- $100
Нужно отредактировать скрипт системы, заменить одну функцию другой. Язык: php/java , писать на аську 541-986.Завершен15 лет назад
- $50
Итак, задание таково: нужно заделать полностью все дыры в скрипте, т.к у некоторых хакеров есть вообще возможность добавления своих кодов к файлам скрипта.. язык php. Работа срочная. Оплата 5 доларов + отзыв, писать только на ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $5
Задание таково: в скрипте системы есть дырка (каким то образом можно просмотреть содержимое конфига, хотя вроде он защищён), т.е. нужно исправить это. Оплата 5$ + отзыв. Работа срочная. Писать на аську 541-986.Тестирование ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Задание таково: нужно для pop-up системы зделать новую функцию - распределение траффика по странам. Т.е: траф, отосланный человеком сортируется на 5 категорий: Россия, Украина, Белорусия, Казахстан и категория другие страны. Ясное дело дорлжна быть возможность установки ...Завершен15 лет назад
- $5
Работа заключается в том, чтобы: при нажатии на ссылку в браузере открывался фрейм 100% на 100%, в окне сайта, и появлялась кнопка для закрытия фрейма лишь после 2 кликов по сайту в фрейме или же ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $10
Уважаемые PHP и MYsql программисы. Эта работа для вас! =) Что нужно: Есть рабочий скрипт одной системы (почти рабочий) В нём не работают 2 функции: 1. Не вводится статистика по переходам в БД, которая должна вводится 2. ...Завершен15 лет назад
Нужна простенькая доработка скрипта pop-up системы. Для знающего человека - 10 минут Оплата - 10$ Писать на аську 491-461-829 или мыло [email protected]Завершен15 лет назад
Что нужно: есть готовый, рабочий скрипт. есть система распознования и записывания коков, нужно просто поставить в них ограничение по времени. Чтобы было понятнее: человек, кликнувший по определённой кнопке убирает ненужное окошко (создаётся куки файл), человек ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад