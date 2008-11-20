gleb-den

Георгий Денвер gleb-den

 
50 летСША/Норфолк
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Живу в США, Ноксвилл. Работаю быстро и качественно!

  • Небольшая доработка

    $30

    Нужно добавить небольшой вид рекламы в скрипт системы. Работа на 1-2 дня, т.к. очень нетрудная, многое уже готово. Оплата: до 30MZ, в зависимости от времени выполнения. Полное т.з дам в аське. Писать только на icq 571-02-05! Языки: ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать небольшой проект.

    $100

    Нужно сделать лендинг на подобии odnotrahniki.com. Придумать конструкцию общения и т.п. + помимо дизайна (он должен быть похож, но не точная копия) нужно сделать точно такой же второй лендинг, но с похожей графикой и устройством ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочная работа! Модернизировать скрипт системы.

    $50

    Требуется модернизировать скрипт системы. Вся модификация почти готова, вам останется привязать пару функций. Оплата - до 50$ т.к. всё основное готово. Всё зависит от времени и качества выполнения.. PHP+MYsql+ немножко Java Суть: добавка нового вида рекламы в скрипт, ...

    PHPMySQLJava
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Внести изменение в систему

    $50

    Требуется добавить новый вид рекламы. Предоставлю все исходники + готовые коды нового вида рекламы, просто нужно всё объеденить и связать. PHP+MYsql+JAVAscript Цена зависит от количества времени - 1 день = 50$ от 2 дней = 30$. Для полного ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модифицировать скрипт

    $50

    Нужно переделать скрипт одной партнёрской системы, заменив один вид рекламы другим. Задание несложное, думаю 1-3 дня максимум. Лучше вообще 1-2 дня. Оплата: 30$ Предоставлю даже аналог работающего скрипта похожего вида рекламы, нужно только его внедрить. Писать только на ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Новые функции в скрипт

    $100

    Задание касается тизерной сети. Оно описано в прикреплённом файле ниже. Выши сроки. Оплата ~50$. Если вы не согласны с ценой и т.д. - всё обсудим :) Писать только на icq 571-02-05, предложения можно делать и сюда... ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • PHP. заделать все дыры и уязвимости в скрипте

    $50

    Итак, задание таково: нужно заделать полностью все дыры в скрипте, т.к у некоторых хакеров есть вообще возможность добавления своих кодов к файлам скрипта.. язык php. Работа срочная. Оплата 5 доларов + отзыв, писать только на ...

    PHP
    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заделывание дыр

    $5

    Задание таково: в скрипте системы есть дырка (каким то образом можно просмотреть содержимое конфига, хотя вроде он защищён), т.е. нужно исправить это. Оплата 5$ + отзыв. Работа срочная. Писать на аську 541-986.

    Тестирование ПО6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Добавление новой функции (PHP, MySQl)

    $25

    Задание таково: нужно для pop-up системы зделать новую функцию - распределение траффика по странам. Т.е: траф, отосланный человеком сортируется на 5 категорий: Россия, Украина, Белорусия, Казахстан и категория другие страны. Ясное дело дорлжна быть возможность установки ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Немножко переделать скрипт

    $5

    Работа заключается в том, чтобы: при нажатии на ссылку в браузере открывался фрейм 100% на 100%, в окне сайта, и появлялась кнопка для закрытия фрейма лишь после 2 кликов по сайту в фрейме или же ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тестирование и редактирование скрипта

    $10

    Уважаемые PHP и MYsql программисы. Эта работа для вас! =) Что нужно: Есть рабочий скрипт одной системы (почти рабочий) В нём не работают 2 функции: 1. Не вводится статистика по переходам в БД, которая должна вводится 2. ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка скрипта с cookies

    Что нужно: есть готовый, рабочий скрипт. есть система распознования и записывания коков, нужно просто поставить в них ограничение по времени. Чтобы было понятнее: человек, кликнувший по определённой кнопке убирает ненужное окошко (создаётся куки файл), человек ...

    Доработка скрипта
    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ceo-Group
Ceo-Group 
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
$20
10 баллов
14 лет назад
Срочная работа! Модернизировать скрипт системы.
Очень хороший заказчик. Точная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!!!
Прекрасная, качественная и быстрая работа. Я уже не первый раз заказываю различного рода работы, но эти люди показали самый лучший и быстрый результат! Всем советую!
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DarkDefender
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Новые функции в скрипт
Приятный в работе заказчик. Оплата была произведена без задержек, находился всегда на связи =)
Качественная быстрая работа :) Прекрасный программист.
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et0
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Добавление новой функции (PHP, MySQl)
Хороший заказчик. Во время работы лишних проблем не возникало. Спасибо Вам и с наступающим! =)
Хорошая работа, выполнена удачно, сроки соблюдены.
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sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужна лёгкая доработка PHP системы
Хороший заказчик. Приятно было работать.
Очень хорошая и качественная работа!
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