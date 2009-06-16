Новые функции в скрипт

Задание касается тизерной сети.

Оно описано в прикреплённом файле ниже. Выши сроки. Оплата ~50$. Если вы не согласны с ценой и т.д. - всё обсудим :)

Писать только на icq 571-02-05, предложения можно делать и сюда...

Если вы можете зделать почти все пункты задания, а в некоторых затрудняетесь - также всё обсудим.