Новые функции в скрипт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки148 просмотров

Задание касается тизерной сети.

Оно описано в прикреплённом файле ниже. Выши сроки. Оплата ~50$. Если вы не согласны с ценой и т.д. - всё обсудим :)

Писать только на icq 571-02-05, предложения можно делать и сюда...

Если вы можете зделать почти все пункты задания, а в некоторых затрудняетесь - также всё обсудим.

16 лет назад
gleb-den
52 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$70
4 дня
Качественная быстрая работа :) Прекрасный программист.
Приятный в работе заказчик. Оплата была произведена без задержек, находился всегда на связи =)

Заявки фрилансеров

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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