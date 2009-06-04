Собственно стоит задача – перевести бд из связки acess+mssql в mysql+вэбинтерфейс

на данный момент реализованна данная функция на 1/3 посредством cake+ajax

Существуют сжатые сроки – 3 дня поэтому считаю что проще дописать чем заново создавать.

База маленькая вплане таблиц, но зараза малость хитрая, сразу предупреждаю

Прежде чем стучать задайте себе 2 вопроса:

1. есть ли у меня навыки cake+ajax

2. могу ли я посветить проекту 3 дня, работая по 8-10 а можем и больше часов?

Если оба варианта подходят, то стучите 267073322

Бюджет – 15к рублей.