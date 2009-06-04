К сайту shulze.ru в разделе конкурсы нужно сделать еще один конкурс с голосованием по аналогу уже существующего.
Перевести бд из связки acess+mssql в mysql+
Собственно стоит задача – перевести бд из связки acess+mssql в mysql+вэбинтерфейс
на данный момент реализованна данная функция на 1/3 посредством cake+ajax
Существуют сжатые сроки – 3 дня поэтому считаю что проще дописать чем заново создавать.
База маленькая вплане таблиц, но зараза малость хитрая, сразу предупреждаю
Прежде чем стучать задайте себе 2 вопроса:
1. есть ли у меня навыки cake+ajax
2. могу ли я посветить проекту 3 дня, работая по 8-10 а можем и больше часов?
Если оба варианта подходят, то стучите 267073322
Бюджет – 15к рублей.
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