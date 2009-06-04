Флеш конструктор

На информационном сайте несколько баннеров. Необходимо создать скрипт, который при загрузке страницы через AJAX соединялся с php скриптом и получал баннеры(gif/jpg/flash) по какому то условию. Более подробное ТЗ на мыло. Срок исполнения 1 ...
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