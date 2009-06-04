Флеш конструктор

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка246 просмотров

Техническое задание и макеты тута http://files.mail.ru/0XWIHJ

прдложение с Портфолио,отзывы Бюджет до 250$ и сроки ваши

Предложения без Портфолио,отзывов и сроков небудут расмотренны

писать на почту Able2Know(@)mail(.)ru

Обезательное наличие Skype

16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров