Есть контактная форма на сайте. Надо сделать, чтобы при введении любого типа ссылок форма не отсылалась, а спамботу выдавалась определенная страничка. То есть надо проверять текстовое поле перед сабмитом и если именно в нем ...
Нужна мини флешка на сайт
Описание - запихать мп3 файл во флеш, у флеша только одна кнопка - повышение - понижение звука. Нужно для того, чтоб на страничке тупо играла музыка. Никаких наворотов больше не требуется. Нужно сейчас же.
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