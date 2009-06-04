Требуется:Верстка+программирование+админка+установка+настройка на хостинге+( флеш меню )+( Сео) Сайт будет мультиязычный.дизайн файлов в псд имеется. Цену,сроки,что будет использоватся,что делали,что умеете-в личном сообщении пожалуйста. Фирмы,студии не беспокоить,берегите своё и моё время.Выберу с соответсвием цена+качество+исполнение. ...
Модернизация скрипта
Нужно добавить в скрипт партнёрки тизерной функции:
- новый вид рекламы на основе имеющегося
- модернизироват ьредактор тизеров (добавить функции ширины высоты в пикселях.. и т.д.)
- зделать CTR счётчики тизеров
- чуток защитить админ панель от инджекшона в одном месте..
Зa всю работу 50$. Сроки ваши. Полное задание тоже дам.. Писать только на аську 571-02-05 !
Если возникают сомения по поводу платежеспособности - переведу указанную сумму с протекцией.
Заявки фрилансеров
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