Модернизация скрипта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка190 просмотров

Нужно добавить в скрипт партнёрки тизерной функции:

- новый вид рекламы на основе имеющегося

- модернизироват ьредактор тизеров (добавить функции ширины высоты в пикселях.. и т.д.)

- зделать CTR счётчики тизеров

- чуток защитить админ панель от инджекшона в одном месте..

Зa всю работу 50$. Сроки ваши. Полное задание тоже дам.. Писать только на аську 571-02-05 !

Если возникают сомения по поводу платежеспособности - переведу указанную сумму с протекцией.

16 лет назад
noxybro
Anikey Goran 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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