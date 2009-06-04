Разработка Flex проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки166 просмотров

День добрый!!

в данный момент мы ищем Flex разработчика. продолжительность проекта - около месяца. работа в команде (2 разработчика)

Требования к кандидату:

1. уверенное владение Flex'ом, AS3.

2. понимание основных принципов разработки (ООП, паттерны и т.д.)

3. умение и желание решать нестандартные задачи.

4. готовность выделить под проект min 40 часов в неделю.

5. доступность (в сети или на телефоне)

Доп требования (плюсы):

1. владение графическими пакетами (AI) (умение изменить цвет, форму какого-то элемента)

2. здоровое представление о красивом :)

Работа сдельная, почасовая.

От вас жду:

1. краткий рассказ о себе

2. примеры выполненных работ (+ что приходилось реализовывать)

3. стоимость часа работы

4. сколько часов в неделю готовы уделять проекту.

Работа будет вестись с использованием svn, Trac, PureMVC.

16 лет назад
alf9
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка Virtuemart, Jооmla 1.0.15

    Нужно добавить в виртуемарт, установленный на сайте (Joomla 1.0.15), возможность прописывать каждой странице отдельный title, который не будет зависеть ни от Н1, ни от каких-то названий и др. Нужно также добавить возможность прописывать все ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание почтовой программы

    Проект предполагает создание полноценного веб-приложения для курьерской компании. На данный момент, данная программа работает на основе разделленных баз данных на MS Access 2007, соединенная между многими пользователями на основе локальной сети и ...

    SQL
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно написать сайт знакомств

    $10000

    Хочу заказать написание сайта Знакомств 1 Сайт (написание скрипта) 2 Дизайн (Сделать верстку на готовый) 3 SEO (Оптимизация под поисковые системы google, msn, yahoo) 4 Партнерская программа (для веб-мастеров) ...

    Ruby
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка cms, написани модуля к cms

    Надо сделать модуль для существующей самописной cms. суть модуля: "Коттеджные поселки" со свойствами, с возжностью добавления, удаления, управления ими из админки. Сделать нужно по аналогии как и другие модули чтобы можно был легко разбираться ...

    SQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Набор скриптов для интернет магазина.

    Для интернет магазина интим товаров требуется набор скриптов.(или уже готовое решение-главное что бы всё работало) Во вложение текстовый документ в котором что то приближенное к тз. Большая просьба ознакомится с вложением перед тем ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash анимация

    Требуется создать FLASH анимацию. Размер: 1/3 часть экрана. Картина следующего содержания: неподвижный фон (деревья с листочками, линия домов+кусок неба или что-то другое), на этом фоне справа - нарисованная девушка с маленькой собачкой, уже ...

    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад