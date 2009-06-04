Нужно добавить в виртуемарт, установленный на сайте (Joomla 1.0.15), возможность прописывать каждой странице отдельный title, который не будет зависеть ни от Н1, ни от каких-то названий и др. Нужно также добавить возможность прописывать все ...
Разработка Flex проекта
День добрый!!
в данный момент мы ищем Flex разработчика. продолжительность проекта - около месяца. работа в команде (2 разработчика)
Требования к кандидату:
1. уверенное владение Flex'ом, AS3.
2. понимание основных принципов разработки (ООП, паттерны и т.д.)
3. умение и желание решать нестандартные задачи.
4. готовность выделить под проект min 40 часов в неделю.
5. доступность (в сети или на телефоне)
Доп требования (плюсы):
1. владение графическими пакетами (AI) (умение изменить цвет, форму какого-то элемента)
2. здоровое представление о красивом :)
Работа сдельная, почасовая.
От вас жду:
1. краткий рассказ о себе
2. примеры выполненных работ (+ что приходилось реализовывать)
3. стоимость часа работы
4. сколько часов в неделю готовы уделять проекту.
Работа будет вестись с использованием svn, Trac, PureMVC.
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