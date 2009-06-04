Набор скриптов для интернет магазина.

Для интернет магазина интим товаров требуется набор скриптов.(или уже готовое решение-главное что бы всё работало)

Во вложение текстовый документ в котором что то приближенное к тз.

Большая просьба ознакомится с вложением перед тем как писать тут.

Пишите здесь свою цену и сроки, оставляйте контакты (icq,скайп)

Лиц без опыта/отзывов прошу не беспокоиться.

P.S обязательно указывайте цену и сроки.

В случае плодотворного сотрудничества возможно партнёрство на постоянной основе.