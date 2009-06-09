Написать .htaccess

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Завершен1 заявка151 просмотр

Есть казино: http://goldenslots.co.cc/

Почитал я тут инфу всякую о mod rewrite, на мой взгляд это в корне поменяют защиту.

В общем нужна консультация и если я не ошибаюсь, то нужно будет написать команды

для этого модуля в файле .htaccess, желательно чтобы человек знал движок Масвет

(на нем сделано казино).

16 лет назад
JahDivision
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Большое спасибо за проделанную работу!
Четко поставленное задание. респект!

Заявки фрилансеров

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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