Написать .htaccess

Есть казино: http://goldenslots.co.cc/

Почитал я тут инфу всякую о mod rewrite, на мой взгляд это в корне поменяют защиту.

В общем нужна консультация и если я не ошибаюсь, то нужно будет написать команды

для этого модуля в файле .htaccess, желательно чтобы человек знал движок Масвет

(на нем сделано казино).