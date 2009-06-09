Цель: Создать WEB-messenger для того чтобы двое пользователей сайта имели возможность общаться через посредника (оператора) который в свою очередь вправе редактировать сообщения собеседников. + функции сайта знакомств (Анкеты, Фото-альбомы, поиск по ...
Написать .htaccess
Есть казино: http://goldenslots.co.cc/
Почитал я тут инфу всякую о mod rewrite, на мой взгляд это в корне поменяют защиту.
В общем нужна консультация и если я не ошибаюсь, то нужно будет написать команды
для этого модуля в файле .htaccess, желательно чтобы человек знал движок Масвет
(на нем сделано казино).
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