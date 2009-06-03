Создание системы поиска на сайте

Создается сайт металлоторгующей компании. Нужно сделать поиск на сайте, который бы выдавал максимальное количество "подходящих" позиций из имеющихся прайсов (прайсы загружены на сайт в формате Excel).

К примеру:

Посетитель ищет сталь марки СТ38. Нужно организовать поиск так, чтобы в результатах поиска эта марка появлялась даже если посетитель наберет что-нибудь типа СТ 38, или СТ-38, или Ст38. То есть поиск должен выдавать не только 100%-ное соответствие запросу, но и все подходящие варианты, независимо от регистра, пробелов, дефисов и т.д.

Подробности объясним при встрече в офисе или по эл.почте: [email protected]