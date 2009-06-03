Требуется консультация по Integrated Templates

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка119 просмотров

На сайте используется шаблонизатор IT.php v. 1.6

Требуется удаленная консультация по внедрению php кода в определенное место в один из блоков.

Вариант с внедрением HTML кода не рассматривается, как это делать я уже разобрался.

Допуска к сайту я не дам, могу дать отдельные страницы,где описана логика шаблонизации.

Оплата после удачной интеграции кода на страницу.

HTMLPHP
16 лет назад
chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

e1it3
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
За 30 минут разобрался в чужом коде, и решил нетривиальную проблему. Сотрудничестом очень доволен. recomended.
Приятный человек в общении, быстро предоставил требуемые материалы. проблем с оплатой нет.

Заявки фрилансеров

e1it3
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
16 лет назад