Требуется консультация по Integrated Templates

На сайте используется шаблонизатор IT.php v. 1.6

Требуется удаленная консультация по внедрению php кода в определенное место в один из блоков.

Вариант с внедрением HTML кода не рассматривается, как это делать я уже разобрался.

Допуска к сайту я не дам, могу дать отдельные страницы,где описана логика шаблонизации.

Оплата после удачной интеграции кода на страницу.