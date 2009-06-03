Нуждаюсь в человеке который в вордпрессе как рыба в воде.

У которого есть опыт создания(хороших и разных) сайтов на данной платформе.( в портфолио)

Человек нужен для создания и дальнейшего суппорта проекта на вордпрессе.

Лиц без опыта и отзывов прошу не отвечать на данный проект.

Заинтересованных кандидатов прошу оставлять здесь ссылки на портфели(с вордпрессом) и свои контакты( icq и скайп очень желательно)