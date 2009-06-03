Панель управления доменами.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Нужно создать панель регистрации\управления доменов у нескольких регистраторов (аналог domdomenov.com).

В самой панели для регистрации\продления, или других действий с доменами должнывызываться специальные функции, с указанием регистратора. Добавление новых регистраторов должно сводиться к написанию файла с функциями и указанию местоположения файла на сервере.

Подобным образом должна быть сделана и оплата (WM, Z-payment и т.д.).

Скрипт должен быть написан на php + mysql

Написание функций работы с регистраторами, платежными системами не требуется.

Часть скрипта (регистрацию, авторизацию, регистрацию домена) предоставляю.

Возможна работа на условиях совместного владения сайтом-регистратором доменов.

MySQLPHP
16 лет назад
xaker1
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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