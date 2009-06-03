Панель управления доменами.

Нужно создать панель регистрации\управления доменов у нескольких регистраторов (аналог domdomenov.com).

В самой панели для регистрации\продления, или других действий с доменами должнывызываться специальные функции, с указанием регистратора. Добавление новых регистраторов должно сводиться к написанию файла с функциями и указанию местоположения файла на сервере.

Подобным образом должна быть сделана и оплата (WM, Z-payment и т.д.).

Скрипт должен быть написан на php + mysql

Написание функций работы с регистраторами, платежными системами не требуется.

Часть скрипта (регистрацию, авторизацию, регистрацию домена) предоставляю.

Возможна работа на условиях совместного владения сайтом-регистратором доменов.