Нужно разработать соц сеть, направленную на медиа контент. ищу матёрого веб программиста, или команду программистов, которые смогут сделать этот проект. Задача: веб 2.0. Нужно сделать социальную сеть близкую ...
Небольшая работа для С++ программиста.
Простое задание. Многопоточный сетевой софт. Работа через Socks4/5, http-proxy.
Подробности в ЛС по запросу. Готовые оперативно взяться за работу, свободные программисты, пожалуйста отпишитесь.
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