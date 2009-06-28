Небольшая работа для С++ программиста.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок256 просмотров

Простое задание. Многопоточный сетевой софт. Работа через Socks4/5, http-proxy.

Подробности в ЛС по запросу. Готовые оперативно взяться за работу, свободные программисты, пожалуйста отпишитесь.

16 лет назад
romashov
Dmitriy 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

AMV007
Максим 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$120
3 дня
Нормальный программист. Трезво оценивает работу и возможность ее реализовать. Сотрудничеством доволен. Работаем.
Все точно, сделал -> заплатил.

Заявки фрилансеров

AMV007
Максим 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад