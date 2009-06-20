Плагин на вордпресс - вебмани и смс билинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки229 просмотров

Надо в общем сделать плагин, либо каким то образом подключить на вордпресс:

1)смс билинг (человек выбирает товар, и полачивает либо по смс либо по вебмани. Надо и смс и вебмани)

WordPress
16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$50
7 дней
Отличная работа. модуль оплаты написан профессионально. РЕКОМЕНДУЮ
Хороший заказчик, приятно с ним работать. Умеет обьяснить каждую мелочь проекта. Буду рад ещё сотрудничать. Рекомендую

Заявки фрилансеров

p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
16 лет назад