Доработать модуль "Отложенные товары"

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки148 просмотров

В магазине в таблице товаров помимо поля products_status есть поле products_listing_status, если products_status = 0, товар не показывается на сайте, если products_listing_status = 0 (обычно это товары, которых в данный момент нет в наличии), товар показывается, но купить его нельзя (вместо кнопки "В корзину" выдается надпись "Скоро в продаже")

необходимо разработать модуль "Отложенные товары" (аналогичный корзине товаров) и прикрутить к нему подписку.

алгоритм работы:

1. пользователь может не только положить товар в корзину, но и отложить его (в случае если products_listing_status = 0, товар можно только отложить)

2. пользователь может перейти на страницу отложенных товаров и подписаться на уведомления о том, что отмеченные им товары появились в продаже (данная опция доступна только для тех товаров, которых в данный момент нет в наличии, т.е. у которых products_listing_status = 0)

2. при обновлении товарной базы пользователю формируется автоматическое письмо о том, что отложенный им товар появился в продаже (если новый products_listing_status

Требуются люди строго с опытом работы в oscommerce.

Оплата после реализации проекта.

срок: 2 дня.

16 лет назад
antonio2088
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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