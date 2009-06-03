Доработать модуль "Отложенные товары"

В магазине в таблице товаров помимо поля products_status есть поле products_listing_status, если products_status = 0, товар не показывается на сайте, если products_listing_status = 0 (обычно это товары, которых в данный момент нет в наличии), товар показывается, но купить его нельзя (вместо кнопки "В корзину" выдается надпись "Скоро в продаже")

необходимо разработать модуль "Отложенные товары" (аналогичный корзине товаров) и прикрутить к нему подписку.

алгоритм работы:

1. пользователь может не только положить товар в корзину, но и отложить его (в случае если products_listing_status = 0, товар можно только отложить)

2. пользователь может перейти на страницу отложенных товаров и подписаться на уведомления о том, что отмеченные им товары появились в продаже (данная опция доступна только для тех товаров, которых в данный момент нет в наличии, т.е. у которых products_listing_status = 0)

2. при обновлении товарной базы пользователю формируется автоматическое письмо о том, что отложенный им товар появился в продаже (если новый products_listing_status

Требуются люди строго с опытом работы в oscommerce.

Оплата после реализации проекта.

срок: 2 дня.