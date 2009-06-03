SMS - портал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки145 просмотров

Создание SMS - портала. Только Web часть с базами, без реализации отправки смс оператору и т.п.

Опыт работы по данному направлению

16 лет назад
alexkaz1
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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