На игровом сайте нужно защитить файлы SWF от кражи. Идеально решено на этом сайте: _flashfan.ru/genre_3d.html Писать лучше в Асю. Дополнено: Если не верите что ...
SMS - портал
Создание SMS - портала. Только Web часть с базами, без реализации отправки смс оператору и т.п.
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