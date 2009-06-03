Разработка приложения

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Закрытнет заявок159 просмотров

Выслушаю предложения по цене разработки примерно такого приложения вконтакте.

http://vkontakte.ru/app475258_454924

16 лет назад
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров