Надо написать простенький сайт. Среда разработки - Visual Studio 2005, язык - C#, база данных, простой диз (для предания тематичности) Более подробное описание при общении. (ICQ: 2313нуль7шесть).
Разработка приложения
Выслушаю предложения по цене разработки примерно такого приложения вконтакте.
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