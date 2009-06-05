Удалить вредоносный код

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок318 просмотров

Простенький сайт на PHP. Необходимо найти и удалить вредоносный код (вирус). Адрес сайта:

http://www. junior-yes.ru

PHP
16 лет назад
seryy
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

UranDevelop
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Работа была сделана в течении часа, быстро и качественно! Планирую работать с Олегом и дальше!
Было приятно работать с Сергеем. Четко поставленные задачи, своевременная оплата. Буду рад сотрудничеству вдальнейшем.

Заявки фрилансеров

UranDevelop
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Скрипт дублирования рекламы

    $30

    Требуется скрипт который будет открывать в новой вкладке одну из "рекламок" от контекстной рекламы. Подробнее: На сайте есть блок контекстной рекламы, но сами понимаете кликов мало... Есть идея продублировать на сайте реально видимый блок рекламы, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ajax скрипт

    $50

    Требуется написать скрипт, который выводил бы плавно новые полученные sms-сообщения из базы, как на twistory.ru Причем выводил одним из 5 шрифтов, описываемом в базе. То есть на выходе просто страница, на которой ...

    AJAX
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт для экспорта данных в CSV файл

    Нужно написать PHP скрипт для экспорта данных из базы в CSV (или TSV) файл. Скрипт должен работать c простой web формой, на которой выбираем параметры для скрипта. В результирующем файле две колонки и произвольное ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка SEF urls модуля для osCommerce

    Имеется рабочий магазин на osCommerce. Установлен модуль SEF urls. Все работает хорошо. Необходимо перенастроить формат отображения урлов. Например: добавить четко определенные префиксы/суффиксы в урлах; сделать чтобы в урлах новостей ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Адаптировать модуль "Thanks" для DLE 8

    $10

    1. Адаптировать модуль "Thanks" 1.6 Final версии DLE 6.7 под DLE 8. 2. Исправить касяки, в том числе устранить возможность благодарить в одной новости одному пользователю больше чем 1 раз (см. Скриншет) http://s40.radikal.ru/i087/0905/85/afafa0fd61e9.png . ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменить .fla исходник

    $20

    1. Изменить логотип на logo.cdr 2. Добавить логотип на прицеп грузовика 3. Телефон справа вверху изменить - в русской версии: Телефон: +7 (8617) 605-966 - в английской версии: Phone: ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад