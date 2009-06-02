Работа для программера из Питера

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Закрыт1 заявка164 просмотра

Ищу програмера на длительную работу из питера.

Суть работы написание движка для интернет магазина, сопровождение проекта, на длительной основе.

Удаленка не алле.

Гонорар оговаривается.

16 лет назад
adolfa
Артур 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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