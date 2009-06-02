Нужна помощь по е107. срочно.

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Закрыт3 заявки183 просмотра

http://www.dizami.ru/plugins/content/content.php?cat.24

чтобы сверху по центру убрать Content Category и в каждой статье сделать слева картинку и справа текст. именно здесь, а не когда заходишь в саму статью.

и перевести [read more]. и даты русскими сделать.

16 лет назад
amika
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров