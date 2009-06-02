Есть готовый дизайн флеш сайта, есть картинки которые нужно заменить, скачать тех. задание в приложении. Работы не более чем на 4-дня, с бюджетом возможен торг. Приступить нужно сегодня.
Небольшая коррекция в flash шаблонее
В шаблоне ( скачать тут
http://webgraf.ru/scripts/10516-flashden-xml-portfolio-template-v3-full.html )
и тут http://depositfiles.com/ru/files/o4wrlm5j3
надо сделать суб меню в галерее чтоб пунктами этого меню были другие галереи. Либо другими словами - сделать возможным несколько галерей.
в архиве есть fla и xml
Заявки фрилансеров
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