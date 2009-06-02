Небольшая коррекция в flash шаблонее

В шаблоне ( скачать тут

http://webgraf.ru/scripts/10516-flashden-xml-portfolio-template-v3-full.html )

и тут http://depositfiles.com/ru/files/o4wrlm5j3

надо сделать суб меню в галерее чтоб пунктами этого меню были другие галереи. Либо другими словами - сделать возможным несколько галерей.

в архиве есть fla и xml