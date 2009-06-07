Смена элементов флеш сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок305 просмотров

Есть готовый дизайн флеш сайта, есть картинки которые нужно заменить, скачать тех. задание в приложении.

Работы не более чем на 4-дня, с бюджетом возможен торг.

Приступить нужно сегодня.

16 лет назад
1QQ
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$50
7 дней
Все ок.
Все норм

Заявки фрилансеров

Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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