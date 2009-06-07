Собственно сабж. Требуется - написать концепцию интеграции коммерческого проекта (интернет магазина) с социальной сетью (она есть и готова). Т.е. например - общая база пользователей - блок ваши друзья ...
Смена элементов флеш сайта
Есть готовый дизайн флеш сайта, есть картинки которые нужно заменить, скачать тех. задание в приложении.
Работы не более чем на 4-дня, с бюджетом возможен торг.
Приступить нужно сегодня.
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