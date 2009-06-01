Сервис для заработка денег.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок268 просмотров

Меня интересует создание сервиса!

Проект посвященный заработку на скачивании файлов! Так и называться будет downloadmoney. Существуют множество файлообменников которые платят за то что, Ваш загруженный файл на их сервер скачивают. Суть проекта такова: Зарегистрированные пользователи могут выставлять ссылки на файлы, в файле должен находиться текстовой документ с контрольным словом (кодом) которое участник должен будет ввести по завершении скачивания файла, для подтверждения, что файл скачан! И так с одного IP адреса один и тот же файл можно скачивать раз в сутки (но не чаще). Таким образом участники смогут давать "работу" и зарабатывать скачивая файлы! В зависимости от размера файла цена за скачивание меняется! Так же берется комиссия с выставленного файла примерно 15%. Набрав минимальную сумму, скажем 1$, участник может вывести деньги на кошелек в WebMoney!Я Вам лучше дам адрес сервиса с похожей системой, у них

возможность есть не только скачивать и выставлять ссылки на файлы, но и

выполнение задания и просмотр сайтов на протяжении 45 секунд. Но мне этого

не надо меня интересует только файлы и еще просмотр картинок, на картинке должно будет находиться слово или

код, который пользователь должен будет ввести в определенное поле после

просмотра, тем самым подтвердить что ссылка с картинкой была просмотрена и

получить определенную сумму (дорого это не будет стоить, примерно 0.0005$)!

Надеюсь есть люди которые реально смогут сделать такой проект с минимальными вложениями.

16 лет назад
bassoto
Шведов 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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