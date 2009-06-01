Есть сайт www.gsm-remont.ru, CMS-bitrix. Нужнo: 1. Если люди неправильно пишут фамилию, я правлю в 1с, то потом при следующей синхронизации (заказы с сайта в 1c) опять появляется такой же заказ ...
Сервис для заработка денег.
Меня интересует создание сервиса!
Проект посвященный заработку на скачивании файлов! Так и называться будет downloadmoney. Существуют множество файлообменников которые платят за то что, Ваш загруженный файл на их сервер скачивают. Суть проекта такова: Зарегистрированные пользователи могут выставлять ссылки на файлы, в файле должен находиться текстовой документ с контрольным словом (кодом) которое участник должен будет ввести по завершении скачивания файла, для подтверждения, что файл скачан! И так с одного IP адреса один и тот же файл можно скачивать раз в сутки (но не чаще). Таким образом участники смогут давать "работу" и зарабатывать скачивая файлы! В зависимости от размера файла цена за скачивание меняется! Так же берется комиссия с выставленного файла примерно 15%. Набрав минимальную сумму, скажем 1$, участник может вывести деньги на кошелек в WebMoney!Я Вам лучше дам адрес сервиса с похожей системой, у них
возможность есть не только скачивать и выставлять ссылки на файлы, но и
выполнение задания и просмотр сайтов на протяжении 45 секунд. Но мне этого
не надо меня интересует только файлы и еще просмотр картинок, на картинке должно будет находиться слово или
код, который пользователь должен будет ввести в определенное поле после
просмотра, тем самым подтвердить что ссылка с картинкой была просмотрена и
получить определенную сумму (дорого это не будет стоить, примерно 0.0005$)!
Надеюсь есть люди которые реально смогут сделать такой проект с минимальными вложениями.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Надо корректно воткнуть в джумлу код лирушной статистики, чтоб можно было отследить, в частности, на какую страницу сайта зайти. Плиз, обращаемся только те, у кого был опыт установки. УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ. Сайт небольшой, почти визитка.Завершен15 лет назад
- $10
После переноса сайта на хостинг полетели кодировкиЗавершен16 лет назад
Нужен скрипт для vkontakte.ru! Для приглашения левых людей в группу. Как известно, в день нельзя приглашать более 40 "левых" пользователей, поэтому у меня много аккаунтов и в идеале нужно сделать так, чтобы программка, разослав УДАЧНО ...Завершен16 лет назад
Доброе время суток всем! требуется скрипт (php) отправки сообщения на email c дублированием его по sms (желательно использовать бесплатные сервисы, оператор Tele2, предусмотреть возможность подключения MTS) Предложения ...Завершен16 лет назад
Работник должен хорошо знать движок скрипта от Масвет софт. Нужно переписать скрипт (переменные сделать другими, убрать баги и уязвимости, изменить название столбцов в таблице базы данных) чтобы изменения в базу ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен парсер роликов с PORN hubВеб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист с движком UMI.CMS Куплен разовый пакет движка для одного сайта. Задача, натянуть уже имеющиеся сайт на этот движок, встроить счетчики.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Раньше на сайтах на бесплатном хостинге устанавливал вот такой код оплаты и всё работало. Для этого при администрировании не надо было указывать 1-ый пароль. Теперь это обязательно. Как нужно ...Закрыт16 лет назад
- $600
Необходимо реализовать каталог сайтов: - Структура каталога основана на облаке тегов - Простая структура сайта (главная страница и уровень тега) и простая админ часть - Возможность импорта-экспорт всей базы каталога ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад