Настроить кодировки cms

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен20 заявок362 просмотра

После переноса сайта на хостинг полетели кодировки

16 лет назад
nardruk
Ruslan 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
8 дней
На мой запрос, помощь предложили более 10 фрилансеров. Проблему обещали решить быстро)), многие давали советы, но к сожалению развели руками и помочь не смогли. Arian Ross (VIGuY) - единственный фрилансер который помог решить мою проблему. Что самое приятное, на протяжении всего времени общения и сотрудничества я получал консультации и поддержку по проекту. Это тот случай когда не просто хочется оплатить работу, а оставить рекомендации и наилучшие отзывы. Надеюсь, что в лице данного фрилансера обрел постоянного сотрудника.
Спасибо, очень хороший заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.. Приятно работать с умным человеком! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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