Настроить кодировки cms

На мой запрос, помощь предложили более 10 фрилансеров. Проблему обещали решить быстро)), многие давали советы, но к сожалению развели руками и помочь не смогли. Arian Ross (VIGuY) - единственный фрилансер который помог решить мою проблему. Что самое приятное, на протяжении всего времени общения и сотрудничества я получал консультации и поддержку по проекту. Это тот случай когда не просто хочется оплатить работу, а оставить рекомендации и наилучшие отзывы. Надеюсь, что в лице данного фрилансера обрел постоянного сотрудника.