Работа для специалиста по DLE.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок224 просмотра

Есть сайт в котором нужно

1. Убрать все упоминания о Dle.

2. Оптимизировать Html од для поисковиков.

3. В IE6 сайт показывает крива, надо исправить.

4. Спустил «вход» вниз и добавить аватра.

5. Переделать облака тегов

6. Карта мира [Посетители в мире ] надо постараться сделать по всей окне.

Также есть второй шаблон сайта тоже самое надо делать там.

+ поменять пару цветов на то что я скажу.

7. Надо добавить кнопку чтобы посетители сами смогли поменять шаблон сайта

DLEHTML
16 лет назад
karlos-sk
Саркисян 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
7 дней
Ну что сказать? Спасибо огромное. В который раз убеждаюсь в качественном исполнении всех моих заказов. Собираюсь и дальше сотрудничать... “Hamelius” forever. Так держать.
Отличный Заказчик! был всегда на связи, с оплатой нет проблем!!!! Рекомендую...

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quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад