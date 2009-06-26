Работа для специалиста по DLE.

Есть сайт в котором нужно

1. Убрать все упоминания о Dle.

2. Оптимизировать Html од для поисковиков.

3. В IE6 сайт показывает крива, надо исправить.

4. Спустил «вход» вниз и добавить аватра.

5. Переделать облака тегов

6. Карта мира [Посетители в мире ] надо постараться сделать по всей окне.

Также есть второй шаблон сайта тоже самое надо делать там.

+ поменять пару цветов на то что я скажу.

7. Надо добавить кнопку чтобы посетители сами смогли поменять шаблон сайта