Есть сайт, у которого постоянно копируют информацию без ссылки на первоисточник. Задача: сделать невозможным копирование. Лично видел, когда при выделении текста на сайте и нажатии копировать вылетало окошко, что ...
Работа для специалиста по DLE.
Есть сайт в котором нужно
1. Убрать все упоминания о Dle.
2. Оптимизировать Html од для поисковиков.
3. В IE6 сайт показывает крива, надо исправить.
4. Спустил «вход» вниз и добавить аватра.
5. Переделать облака тегов
6. Карта мира [Посетители в мире ] надо постараться сделать по всей окне.
Также есть второй шаблон сайта тоже самое надо делать там.
+ поменять пару цветов на то что я скажу.
7. Надо добавить кнопку чтобы посетители сами смогли поменять шаблон сайта
Выбранный исполнитель
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