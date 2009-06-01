Есть сайт, у которого постоянно копируют информацию без ссылки на первоисточник. Задача: сделать невозможным копирование. Лично видел, когда при выделении текста на сайте и нажатии копировать вылетало окошко, что ...
Доработать движок Shop-script premium
Добавить опцию веса товара в Shop-script premium.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование25 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть календарь, который формируется на php, календарь не на весь год, а за заданный период (начальная и конечная даты задаются) - см. в Приложении, необходимо сделать следующее, при выборе соответсвующих дат за этот период (Checkbox) ...Завершен16 лет назад
Нужны модули оплаты liqpay и interkassa, отлично будет если у кого то есть готовыеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно отпарсить-соабрать по 5-10K уникальных слов (английских, французских, испанских, немецких)Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Информация в ТЗВеб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужен флешер с хорошим знанием AS на 10-20 мин. Заранее спасибоЗавершен16 лет назад
- $5
Имеется баг в игре европейская рулетка в казино. Суть бага: ставим режим игры "игра на fun", запускаем рулетку в отдельном окне, меняем режим игры на "WMR" и играем. Игра ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Дано: сайт под управлением DRUPAL, на нем есть несколько форм заказа, которые сейчас просто отправляются на e-mail админа. Нужно: добавить немного функционала в обработку форм, а именно сделать нумерацию и сохранять дубликаты на сервере. ...Завершен16 лет назад
Требуется разработчик интернет-магазина со следующим функционалом: -продажа товара -прокат товара (по разным категориям и разным абонементам) -партнерская программа -бонусная программа -интеграция с 1С -интеграция с платежными системами Webmoney и ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть готовый скрипт CRM-системы для интернет-магазина. Нужно 1. протестировать на работоспособность и составить список правок, недочетов и предложений по улучшению 2. сделать дизайн интерфейса 3. исправить баги согласно п.1 и интегрировать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад