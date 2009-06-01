CRM-система

Есть готовый скрипт CRM-системы для интернет-магазина. Нужно

1. протестировать на работоспособность и составить список правок, недочетов и предложений по улучшению

2. сделать дизайн интерфейса

3. исправить баги согласно п.1 и интегрировать дизайн согласно п.2.

Начнем с п.2. Нужен дизайн интерфейса + лого + иконок. Бюджет - 150 вмз. Жду предложений с портфолио. Спасибо. Также нужен кто-то на п.1 и 3. Готовы за тестирование заплатить 30 вмз. Нужно вылить скрипт, и что-бы работал на сервере, потом протестить и составить список правок.