Разыскивается программист или группа программистов, специализирующаяся на движке social engine, лицензионном. Движок будет предоставлен. Есть необходимость в разработке проекта, проект по своей сути - социальная сеть, но не клон одноклассников и вконтакте. Проект имеет ...
Нужно создать форму заказа!
Нужна форма заказа типа такой http://vyshechka.ru/sdelatzakaz.html
Данный из формы должны отправляется как на емайл админа, так и на емаил указанный в форме! Форма должна быть встроена в php ли html страничку и быть кроссбраузерной (резиновой)
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