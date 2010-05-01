Исправить баги (Jomla 1.5.10 + Virtuemart 1.1.2)

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Закрыт3 заявки100 просмотров

Установлена сборка Jomla 1.5.10 + Virtuemart 1.1.2, после установки sh404sef перестало работать сортировка товара по цене, наименованию и так далее (Forbidden access - (Var not numeric: limit in URL)), кроме того не работает переключение страниц внутри категории товара если количество товара превышает количество выводимое на одной странице.

16 лет назад
Niksky
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

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