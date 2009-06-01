Доработка скриптов во флеше

Есть готовый флеш плана коттеджного поселка, внешний вид:

http://www.nada4u.ru/timashovo/genplan/

Требуется добавить слева в список квадратик синего цвета с пояснением "Дом построен", и закрашивать соотвествующие участки в синий цвет. Параметры для участков берутся их текстового файла, как и для уже имеющегося функционала по другим цветам