Доработка скриптов во флеше

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок148 просмотров

Есть готовый флеш плана коттеджного поселка, внешний вид:

http://www.nada4u.ru/timashovo/genplan/

Требуется добавить слева в список квадратик синего цвета с пояснением "Дом построен", и закрашивать соотвествующие участки в синий цвет. Параметры для участков берутся их текстового файла, как и для уже имеющегося функционала по другим цветам

16 лет назад
krutomer
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

nk_ua
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Переделанный флеш был представлен даже до получения исходников сим рьяным молодым человеком, чем он завоевал расположение к себе. Дальнейшие доделки были завершены в течение часа!
Замечательный заказчик. Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

nk_ua
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад