Требуется веб-программист для работы над сайтом(доработка и расширение фукционала, новый проект-сайт знакомств, сайт в рабочем состоянии), работа 3-4 часа 3 дня в неделю(СЗАО-Москва), оплата ежедневная по факту, необходимо знание языков: PHP, MySQL, XHTML, ...
Доработка скриптов во флеше
Есть готовый флеш плана коттеджного поселка, внешний вид:
http://www.nada4u.ru/timashovo/genplan/
Требуется добавить слева в список квадратик синего цвета с пояснением "Дом построен", и закрашивать соотвествующие участки в синий цвет. Параметры для участков берутся их текстового файла, как и для уже имеющегося функционала по другим цветам
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