Уважаемые фрилансеры! Есть каталогизатор http://www.sigsiu.net/sobi2.html под Joomla Нужно его перенести на CMF cotonti (http://www.cotonti.com) возможности и API каталогизатора должны сохраниться. Языковые данные сейчас там в БД, нужно ...
Настройка Bitrix'a
Необходимо настроить корректную работу одной формы на сайте под управлением bitrix.
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