Настройка Bitrix'a

Необходимо на Джустине написать модуль вывода анонса новостей таким образом, чтобы на первой странице новостей видны были бы анонсы новостей не 1,2,3 по свежести, а 4,5,6, далее при перелистывании на вторую страницу открывались бы 7,8,9 ...