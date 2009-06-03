Модуль вывода новостей для Джустины

Необходимо на Джустине написать модуль вывода анонса новостей таким образом, чтобы на первой странице новостей видны были бы анонсы новостей не 1,2,3 по свежести, а 4,5,6, далее при перелистывании на вторую страницу открывались бы 7,8,9 и т д. При переходе на любую другую страницу сайта кроме новостей то боковой модуль должен показывать анонсы новосей 1,2,3. Сайт azclim.com - место вывода новстей - правый блок