Модуль вывода новостей для Джустины

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Завершен3 заявки119 просмотров

Необходимо на Джустине написать модуль вывода анонса новостей таким образом, чтобы на первой странице новостей видны были бы анонсы новостей не 1,2,3 по свежести, а 4,5,6, далее при перелистывании на вторую страницу открывались бы 7,8,9 и т д. При переходе на любую другую страницу сайта кроме новостей то боковой модуль должен показывать анонсы новосей 1,2,3. Сайт azclim.com - место вывода новстей - правый блок

16 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$40
1 день
Все сделал согласно тех заданию, хороший специалист, не боится кода, будем сотрудничать
Приятный заказчик. хорошо иметь с ним дела. задание обьяснил. со своей стороны сделал.с его получил оплату. готов сотрудничать далее.

Заявки фрилансеров

p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
16 лет назад

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