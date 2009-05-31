HTML parser

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки98 просмотров

Нужно сделать парсер доски обьявлений. с одной взял в другую положил. Определенный фрагмент текста в определенное поле.

HTML
16 лет назад
dj_crazy
Булудян 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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